A boxeadora Imane Khelif se viu sob ataques de que seria homem e COI desmentiu falsa informação - Mohd Rasfan / AFP

Publicado 03/08/2024 14:44

Imane Khelif, uma das boxeadoras dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 envolvidas em uma polêmica de gênero, garantiu neste sábado a primeira medalha da Argélia nos Jogos ao superar as quartas de final da categoria até 66 quilos.

Khelif garantiu no mínimo uma das duas medalhas de bronze da categoria ao vencer a húngara Anna Luca Hamori. Após o anúncio do resultado da luta, ela não conseguiu conter as lágrimas e foi muito aplaudida pelos argelinos que lotaram as arquibancadas.A participação de Khelif e da taiwanesa Lin Yu Ting em Paris-2024 provocou uma grande agitação política e midiática. Elas estão no centro de uma polêmica depois de terem sido reprovadas em um teste de elegibilidade de gênero para o Mundial feminino de boxe disputado no ano passado.A desclassificação de Khelif e Lin do Mundial de 2023 foi decidida pela Associação Internacional de Boxe (IBA), que o COI retirou da organização do torneio olímpico de Paris por falta de transparência.