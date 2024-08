Ana Sátila conseguiu se classificar na canoagem slalom - AFP

Publicado 03/08/2024 13:31

França - Na repescagem, a brasileira Ana Sátila conseguiu avançar para as oitavas de final no caiaque cross. Ela ficou em primeiro lugar na sua bateria e segue na briga por uma medalha na canoagem slalom, nos Jogos Olímpicos de Paris. Após a apresentação, ela comemorou o resultado.

"Eu acho que foi uma prova bacana. Eu sofro muito no cross. Ainda não sei por que, mas parece eu sou muito visada pelas meninas. Agora é continuar com foco total para as próximas baterias e, se Deus quiser, trazer essa medalha", afirmou o atleta.



Na sua primeira bateria, a brasileira acabou ficando na terceira colocação em disputa contra a britânica Kimberley Woods, medalha de bronze no K1 (caiaque), e a holandesa Martina Wegman