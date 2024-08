Rebeca Andrade já ganhou duas pratas e um ouro nos Jogos de Paris - Loic Venance / AFP

Publicado 03/08/2024 12:40 | Atualizado 03/08/2024 12:45

conquistar a prata no salto nos Jogos de Paris e se tornar a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas, ao lado dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. Além disso, ela somou três pódios conquistados na capital francesa e já garantiu uma premiação de R$ 476 mil. França - Rebeca Andrade fez história neste sábado (3) aoe se tornar a, ao lado dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. Além disso, ela somou três pódios conquistados na capital francesa e

Com a prata no salto, a ginasta engordou sua conta em R$ 210 mil. Antes, Rebeca já tinha faturado outro prêmio do COB de R$ 210 mil pela prata no individual geral e mais R$ 56 mil pelo bronze por equipes, já que a premiação em esportes coletivos ou por equipes é dividida entre os atletas participantes.

A quantia que Rebeca levará para casa nos Jogos de Paris ainda pode aumentar. A brasileira também disputará a final na trave e no solo.

Veja o valor das premiações



Individual

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil



Grupo (dois a seis atletas)

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil



Coletivo (sete ou mais atletas)

Ouro: R$ 1,05 milhão

Prata: R$ 630 mil

Bronze: R$ 420 mil