Brasil enfrentou a Itália na disputa pela medalha de bronze por equipes no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 03/08/2024 11:44 | Atualizado 03/08/2024 11:47

Paris - O Brasil conquistou mais uma medalha no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira venceu a Itália por 4 a 3, neste sábado (3), na Arena Campo de Marte, e garantiu o bronze por equipes. Rafael Macedo, Beatriz Souza e Rafaela Silva, duas vezes, foram responsáveis pelas vitórias.

O Brasil começou muito bem na disputa. Rafael Macedo surpreendeu o italiano Christian Parlati com Ippon no golden score, enquanto a medalhista de ouro Beatriz Souza não tomou conhecimento de Asya Tavano e aplicou um Ippon relâmpago para aumentar a vantagem da equipe brasileira.

Após vencer os dois primeiros combates, o Brasil sofreu o primeiro baque com a derrota de Leonardo Gonçalves para Gennaro Pirelli por Waza-ari no golden score. Porém, a equipe brasileira respondeu na sequência com uma vitória avassaladora de Rafaela Silva sobre Veronica Toniolo.

O Brasil teve a chance de definir a partida com Willian Lima, mas o medalhista de prata foi derrotado pelo italiano Manuel Lombardo por Ippon no golden score. A veterana Ketleyn Quadros teve a chance de definir e chegou a sair na frente com um Waza-ari, mas sofreu um Ippon no fim e foi derrotado.

A disputa pela medalha de bronze foi definida num combate extra em formato de golden score. O sorteio determinou que a decisão seria na categoria +57kg. Rafaela Silva voltou para o dojo e foi avassaladora para aplicar um Waza-ari na italiana Veronica Toniolo.

Foi a quarta medalha conquistada pelo Brasil no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além do bronze por equipes, o país também conquistou o ouro com Beatriz Souza (+78kg), a prata com Willian Lima (+66kg) e o bronze com Larissa Pimenta (+52kg).