Rebeca Andrade brilha na ginástica artística na Olimpíada de ParisPaul Ellis / AFP

Publicado 03/08/2024 12:24

A prata conquistada na final do salto da ginástica artística, neste sábado (3), foi histórica e fez Rebeca Andrade igualar o recorde de medalhas de atletas do Brasil em Olimpíadas. Ao subir no pódio pela terceira vez em Paris-2024, a ginasta do Flamengo chegou a cinco medalhas e igualou a marca dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.

Além disso, ela também igualou o recorde de Isaquias Queiroz, até então o único brasileiro a conseguir três medalhas numa mesma edição. Isso aconteceu na Rio-2016, na canoagem.

E Rebeca Andrade tem tudo para se isolar como a mais vitoriosa do esporte brasileiro nos Jogos, já que ainda disputará mais duas finais, com chances reais de pódio: disputa na segunda-feira (5) as finais da trave e do solo.



As medalhas de Rebeca Andrade

Após subir ao pódio pela quarta vez, na quinta-feira (1) a atleta do Flamengo admitiu pensar nesse recorde. "Eu penso, não vou mentir. Com certeza vai ser muito importante para a carreira se acontecer, mas o resultado é consequência. Para eu ser a maior brasileira da história olímpica, eu preciso fazer a minha parte."

Os recordes do Brasil igualados

Robert Scheidt conseguiu as cinco medalhas em cinco edições de Olimpíadas: Em Atlanta-1996 e Atenas-2004, foi ouro. As pratas vieram em Sidnei-2000 e Pequim-2008, e o bronze em Londres-2012.



Já Torben Grael foi campeão olímpico em Atlanta e Atenas. A prata ele conquistou em Los Angeles-1984 e os dois bronzes foram em Sidnei e Seul-1988.



E Isaquias Queiroz levou duas pratas (C-1 1000m e C-2 1000m) e um bronze (C-1 200m) na Olimpíada disputada no Brasil.