Georgia Furquim estreou em Olimpíadas nos Jogos de Paris 2024Divulgação / CBTE

Publicado 03/08/2024 10:39

Paris - Georgia Furquim fez a sua estreia olímpica no skeet feminino do tiro esportivo. A gaúcha acertou 65 de 75 alvos e terminou o primeiro dia da classificatória em 28º lugar, neste sábado (3), no Centro de Tiro Chateauroux, pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A situação da brasileira na competição é delicada. Georgia Furquim volta em ação neste domingo (4) para a disputa de mais 50 alvos, divididos em duas séries de 25. Nas primeiras três séries, ela acertou 21 de 25 na primeira e terceira série, além de 23 de 25 na segunda série.

Georgia Furquim, de 27 anos, se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar uma vaga olímpica para a prova de skeet feminino do tiro esportivo. Daniela Carraro competiu na modalidade na Olimpíada do Rio de 2016, mas em uma vaga concedida ao Brasil por ser o país sede.

O tiro esportivo é uma das modalidades mais tradicionais da era moderna dos Jogos Olímpicos. No skeet, dois pratos são lançados de diferentes lugares, e o atleta precisa quebrá-lo com dois tiros de espingarda, em diferentes posições. No total, são lançados 125 pratos, divididos em cinco séries de 25.

Georgia Furquim ficou em quinto lugar no skeet feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, além de sexto no Campeonato das Américas de Santo Domingo neste ano. No ciclo olímpico, ela também foi ouro na Copa Sudamericana do Rio de Janeiro (2023), bronze no Campeonato das Américas de Lima (2022) e nos Jogos Sul-Americanos de Assunção (2022).