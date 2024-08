Fernando Ferreira disputou o lançamento de disco do decatlo - AFP

Publicado 03/08/2024 07:59

Paris - Fernando Ferreira não deve disputar medalha no decatlo. No segundo dia de provas da modalidade, Balotelli começou bem e ficou em quinto lugar nos 110m com barreiras , mas deixou a desejar no arremesso de disco, neste sábado (3), no Stade de France.

O melhor resultado do atleta brasileiro foi um arremesso de 42.86m de distância. Fernando Ferreira teve um dos quatro piores desempenhos na soma de duas baterias e somou apenas 723 pontos para a classificação geral do decatlo.

No primeiro dia de competições do decatlo, Balotelli, como é conhecido, terminou em 17° lugar, com 4.148 pontos. No segundo dia de atividades, Fernando Ferreira ainda disputará salto com vara, lançamento de dardo e 1.500m.

O decatlo é uma competição de atletismo composta por dez provas diferentes, realizadas em dois dias. A palavra vem do grego "deka" (dez) e "athlon" (competição), o que reflete a essência multidisciplinar do evento. Esta modalidade de provas combinadas é disputada exclusivamente por homens.