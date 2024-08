Fernando Ferreira terminou em 5º lugar na prova dos 110m com barreiras no decatlo - AFP

Publicado 03/08/2024 06:06

Paris - Fernando Ferreira iniciou o segundo dia de prova do decatlo com bom resultado nos 110m com barreiras. O atleta brasileira ficou em quinto lugar da terceira bateria com o tempo de 14s00, na manhã deste sábado (3), no Stade de France.

O tempo de Fernando Ferreira foi o quinto melhor geral entre as três baterias. Com isso, o brasileiro somou 975 pontos. No primeiro dia de competições do decatlo, Balotelli, como é conhecido, terminou em 17° lugar, com 4.148 pontos.

O decatlo é uma competição de atletismo composta por dez provas diferentes, realizadas em dois dias. A palavra vem do grego "deka" (dez) e "athlon" (competição), o que reflete a essência multidisciplinar do evento. Esta modalidade de provas combinadas é disputada exclusivamente por homens.