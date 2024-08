Lucas Verthein terminou sem medalhas no skiff simples do remo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - BERTRAND GUAY / AFP

Publicado 03/08/2024 04:56

Paris - Após ficar fora da final do skiff simples do remo, Lucas Verthein encerrou a sua segunda experiência olímpica com o 15º lugar na categoria. O remador brasileiro terminou em terceiro lugar na decisão C/D, neste sábado (3), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, e melhorou a sua marca dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Apesar de ter alcançado da semifinal em sua primeira experiência olímpica, o tempo de Lucas Verthein melhorou na Olimpíada de Paris 2024. O brasileiro terminou a final C/D com a marca de 6min47s37, quase cinco segundos mais rápido. O giro também foi a sua melhor marca na capital francesa.

Lucas Verthein se manteve entre os líderes durante toda a prova. O brasileiro foi o segundo colocado até ultrapassar a marca de 1.500m com 5min04s48, mas cansou nos últimos 500m e foi ultrapassado pelo búlgaro Kristian Vasilev.

O remador, de 26 anos, foi semifinalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Lucas Verthein também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e chegou às quartas de final do Mundial de remo, no ano passado.