Beatriz Tavares termina os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em 15º lugar - BERTRAND GUAY / AFP

Publicado 03/08/2024 04:48

Paris - Beatriz Tavares encerrou a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com o 15º lugar geral no skiff simples do remo. Após ficar de fora da disputa por medalhas, a remadora brasileira disputou a decisão C/D, que determinaria o 13º ao 18º na classificação, e ficou em terceiro na bateria, neste sábado (3), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne.

A atleta do Botafogo terminou a prova com 7min31s31, melhorando a marca das semifinais A/B e C/D. Beatriz Tavares teve um bom ritmo e se manteve entre as três melhores durante o tempo todo. Ela chegou a ficar em segundo lugar após 1.000m com o tempo de 3min42s46, mas a diferença era muito próxima para a sul-africana Paige Badenhorst.

A sérvia Jovana Arsic venceu a decisão C/D com o tempo 7min26s09, seguida da sul-africana Paige Badenhorts com 7min27s76 e a brasileira Beatriz Tavares com 7min31s31.