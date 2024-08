Mateta marcou o gol da França contra a Argentina nos Jogos Olímpicos - Romain Perrocheau/AFP

Publicado 02/08/2024 20:36

França - Autor do gol da França na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, que garantiu a classificação para a semifinal do futebol masculino dos Jogos Olímpicos, o atacante Mateta foi alvo de ataques racistas nas redes sociais por parte de torcedores argentinos.

Em uma publicação comemorando a vaga e a briga por medalha, torcedores invadiram comentando figurinhas com bandeira da angola - referência à música racista que cantaram jogadores da argentina recentemente - e também de macacos, além de outros vídeos curtos (gif).

Mateta se pronunciou sobre os cânticos de jogadores da Argentina após o título da Copa América, com letra preconceituosa e que repercutiu no mundo inteiro: "Eles jogam pela França, mas são de Angol. Que bom que eles vão correr. Se relacionam com transexuais, a mãe deles é nigeriana, o pai deles camaronês, mas no passaporte: francês", diz a música, que foi filmada em transmissão feita pelo jogador Enzo Fernández, que encerrou o vídeo logo em seguida.

"A Argentina é a última campeã mundial, um time que sempre termina na final dos torneios que joga. Com o que aconteceu recentemente, todos os franceses estão tocados por isso. Vamos ver o que acontece nas quartas de final", comentou Mateta, antes da partida contra os "hermanos" pela fase quartas de final da Olimpíada de Paris.

Mais cedo, nesta sexta-feira (2), o anúncio de uma emissora da Argentina voltou a escancarar o racismo e mostrou torcedores cantando a música racista e xenofóbica. Veja abaixo alguns comentários racistas na publicação de Mateta após a vitória francesa em Bordeaux.