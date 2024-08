Kevin Durant, LeBron James e Anthony Edwards, da seleção de basquete dos EUA - Sameer Al-Doumy / AFP

Kevin Durant, LeBron James e Anthony Edwards, da seleção de basquete dos EUASameer Al-Doumy / AFP

Publicado 02/08/2024 18:34 | Atualizado 02/08/2024 18:34

França - A seleção brasileira masculina de basquete deve ter pela frente nas quartas de final do basquete dos Jogos Olímpicos de Paria nada mais nada menos do que LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e todo o time de astros dos Estados Unidos. A vitória da Alemanha sobre a França pelo placar de 85 a 71, nesta sexta-feira (2), pela última rodada do Grupo B, encaminhou o duelo contra o "Dream Team".

O cruzamento só não acontecerá em caso de uma improvável derrota dos Estados Unidos para Porto Rico (pior campanha) neste sábado, às 16h (de Brasília), pelo encerramento do Grupo C da competição.

Caso os Estados Unidos confirmem o favoritismo e vençam a partida, o Brasil estará ao lado da Grécia no grupo dos melhores terceiros colocados, enquanto os norte-americanos dividirão o pote de melhores campanhas com a Alemanha, líder do grupo do Brasil.

Já em um cenário de derrota da equipe estadunidense, Canadá e Alemanha seriam os donos das duas melhores campanhas do torneio olímpico ao fim da primeira fase, e, com isso, o Brasil enfrentaria o Canadá nas quartas de final.

O equipe comandada por Aleksandar Petrovic se classificou para as quartas de final com a grande vitória sobre o Japão por 102 a 84. O placar elástico, objetivo da última rodada, diminuiu o saldo negativo para -7 e encaminhou a vaga entre os oito melhores.

Bruno Caboclo foi o destaque do Brasil na vitória sobre o Japão no basquete Mark Terrill/AFP