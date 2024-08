A boxeadora Imane Khelif se viu sob ataques de que seria homem e COI desmentiu falsa informação - Mohd Rasfan / AFP

Publicado 02/08/2024 17:41

O Comitê Olímpico Internacional (COI) se viu obrigado a se posicionar e defender as boxeadoras argelina Imane Khelif e taiwanesa Lin Yu-ting, que. A vitória de Imane na estreia na categoria até 66 kg, na quinta-feira (1), abriu caminho para uma série de ataques transfóbicos de personalidades, políticos e na internet no Brasil e no mundo. Nesta sexta (2), foi Lin Yu quem venceu até 57 kg a vencer uma luta.