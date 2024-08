Envolvida em polêmica ao ser reprovada em teste de gênero, Imane Khelif vence na estreia - Mohd Rasfan / AFP

Publicado 01/08/2024 11:01 | Atualizado 01/08/2024 11:02

Imane Khelif estreou com vitória na categoria até 66 kg do boxe na Olimpíada de Paris, nesta quinta-feira (1). A argelina é uma das duas boxeadores reprovadas em teste de gênero no mundial de 2023. Ela contou com o abandono da luta pela adversária italiana Angela Carini, que ficou apenas 46 segundos no ringue e não continuou.



Apesar de reprovada no ano passado, Imane Khelif recebeu a permissão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de participar da Paris-2024, que tem regras menos rígidas e baniu a Associação Internacional de Boxe (IBA).

Em meio à polêmica sobre o gênero da argelina, Angela Carini garantiu que o motivo da desistência foi outro: forte dor no nariz.



"Entrei no ringue, lutei e não consegui. Saio de cabeça erguida e com o coração partido. Sempre fui muito instintiva. Quando sinto que algo não está certo, não é desistir, é ter a maturidade de parar", afirmou a italiana após a luta.



Um pouco antes de desistir, ela tentou ajustar o capacete e sentiu que não iria conseguir continuar e jogou a toalha.



Enquanto Imane Khelif segue para a próxima fase, a outra boxeadora reprovada em exame de gênero em 2023, a taiwanesa Lin Yu-ting estreia na sexta-feira (2), na categoria até 57kg.