Caroline Almeida foi derrotada nas oitavas de final - AFP

Publicado 01/08/2024 10:48 | Atualizado 01/08/2024 11:00

França - A boxeadora Caroline de Almeida não conseguiu superar a atleta do Cazaquistão, Nazym Kyzaibay, e foi eliminada nas oitavas de final da categoria até 50 kg do boxe feminino nos Jogos de Paris, na manhã desta quinta-feira (1), na Arena do Norte de Paris. Muito passiva nos primeiros dois assaltos, a pernambucana foi derrotada por unanimidade na decisão dos juízes.

O primeiro round começou equilibrado, com as duas atletas mantendo distância e aplicando poucas combinações. Em uma das poucas tentativas de atacar a oponente, Carol conseguiu acertar um cruzado de direita no rosto de Nazym Kyzaibay. Logo depois, a adversária conseguiu acertar um direto no rosto da brasileira, que acabou lutando de forma muita passiva e perdeu o primeiro assalto por unanimidade.

No segundo round a brasileira tentou combinar mais os golpes para conseguir impressionar os juízes, porém não conseguiu ser muito efetiva. A atleta do Cazaquistão seguiu mantendo distância e acertando alguns golpes com mais efetividade e acabou levando a melhor por 4 votos a 1.

Precisando ir para o tudo ou nada para se classificar às quartas, Carol Naka foi com tudo e aplicou muitos golpes na linha de cintura. Com a luta na mão, Nazym chegou a provocar a brasileira, chamando ela para o duelo. Agressiva, Carol até conseguiu encaixar alguns socos, mas não foi o suficiente para vencer o combate.

Disputando sua primeira Olimpíada, a brasileira acabou perdendo os três assaltos e deu adeus a competição. Primeira pernambucana a se sagrar campeã nacional na elite do boxe feminino, Carol Naka foi eliminada logo em sua primeira luta.

As quartas de final da categoria até 50 kg do boxe acontece neste sábado (3), a partir das 10h30, também na Arena do Norte de Paris.