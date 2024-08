Rebeca Andrade ganhou sua terceira medalha olímpica com o bronze por equipes - Gabriel Bouys / AFP

Rebeca Andrade ganhou sua terceira medalha olímpica com o bronze por equipesGabriel Bouys / AFP

Publicado 01/08/2024 08:12

Paris - Após conquistar o bronze por equipes, Rebeca Andrade vai em busca de mais medalhas nesta quinta-feira (1), a partir de 13h15 (de Brasília), no individual geral, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Apesar de inscrever um salto inédito para tentar homologá-lo, a ginasta mudou a estratégia e não deve executá-lo.

Rebeca inscreveu Yurchenko com tripla pirueta, salto nunca executado em competições oficiais, para tentar homologá-lo. Porém, a ideia foi colocada de lado. O objetivo da comissão técnica é manter os saltos já praticados com perfeição e evitar riscos para conquistar mais medalhas.

Em Tóquio 2020, Rebeca foi medalhista de prata no individual geral. Ela é a favorita junto com Simone Biles. A brasileira tem margem para crescer em dificuldade em todos os aparelhos, mas a comissão acredita que aumentar os riscos e executar sem perfeição não é o caminho para se equiparar com a americana.