Mayra Aguiar se emocionou após derrota - Reprodução / Rede Globo

Mayra Aguiar se emocionou após derrotaReprodução / Rede Globo

Publicado 01/08/2024 08:06

França - Dona de três medalhas olímpicas de bronze, Mayra Aguiar, de 32 anos, se despediu de Paris sem conseguiu avançar, após perder na estreia para a italiana Aline Bellandi, número 1 do mundo na categoria até 78 kg. Nas redes sociais, os torcedores se emocionaram com a judoca.

Ao ser entrevista pelo repórter Marcelo Courrege, da TV Globo, e receber mensagens de encorajamento, a judoca pediu um abraço para o jornalista. A cena repercutiu bastante nas redes sociais e Mayra recebeu apoio dos brasileiros.



"Esse momento da Mayra Aguiar emocionada e pedindo um abraço do repórter brasileiro me quebrou", "A Mayra Aguiar abraçando o repórter", "Eu chorando com a Mayra Aguiar as 8h da manhã", foram alguns dos comentários.

Aos 32 anos, Mayra Aguiar participou de cinco jogos olímpicos. Ela estreou em Pequim sem medalha, conquistou bronze em Londres, no Rio, e em Tóquio. A brasileira foi tricampeã mundial de judô em 2014, 2017 e 2022.