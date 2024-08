Caio Bonfim conquistou a primeira medalha da história do Brasil na marcha atlética em Olimpíadas - AFP

Publicado 01/08/2024 07:16

Paris - Caio Bonfim fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro, de 33 anos, conquistou a prata na marcha atlética , nesta quinta-feira (1), e se tornou o primeiro medalhista do país na modalidade em Olimpíadas. Após o feito histórico, o atleta exaltou o apoio e o trabalho da mãe nos ciclos olímpicos desde Londres 2012.

"Todo mundo vê a marcha atlética como estranha, mas eu não. Era a profissão da minha mãe. Ela ficou de fora de Atlanta em 1996 por conta de uma mudança de critério. Quando eu fui para a Londres 2012, eu disse a ela: "Quem disse que você não foi para uma Olimpíada?" Hoje estamos na nossa quarta Olimpíada e somos medalhistas olímpicos", disse.

Caio Bonfim é treinado pela mãe Gianette Bonfim, octacampeã brasileira da marcha atlética. O atleta disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Antes de conquistar a medalha de prata na capital francesa, o melhor desempenho foi o quarto lugar na Cidade Maravilhosa. Na prova desta edição olímpica, correu pendurado com punições e detonou a arbitragem.

"Sempre sofri com esse preconceito. Na câmera de chamada, eles chamam cinco atletas, sendo quatro europeus em uma prova europeia. Quando tem um sul-americano no meio, alguém tem que tomar falta, né? Mas eu sou brasileiro, não desisto. É na raça. Consegui manter a técnica e o equilíbrio para levar essa medalha para casa", esbravejou.

Com a medalha inédita na marcha atlética, Caio Bonfim torce por uma melhoria nas condições dos atletas olímpicos e deseja mais investimentos. O atleta criticou o foco somente no futebol, que deixa outros esportes no país em segundo plano, e espera que o seu feito possa abrir portas para o futuro.

"Representamos muita gente aqui. Nós não estamos brincando de rebolar. Nós somos potência olímpica. Eu brinco que o Brasil tem dois esportes: o futebol e o outro que está ganhando. Se você quer aparecer, tem que estar nesse outro que está ganhando. Tomara que essa medalha possa abrir portas e ter mais investimentos, porque projeto bom é o que dá oportunidade", finalizou.