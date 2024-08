Mayra Aguiar foi derrotada na estreia pela italiana Alice Bellandi, líder do ranking mundial do judô até 78kg - AFP

Publicado 01/08/2024 05:54 | Atualizado 01/08/2024 06:00

Paris - Terminou o sonho da quarta medalha olímpica de Mayra Aguiar. A judoca brasileira, de 32 anos, foi derrotada pela italiana Alice Bellandi, líder do ranking mundial da categoria até 78kg, nesta quinta-feira (1), na Arena Campo de Marte, e foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Foi um combate muito equilibrado. A italiana Alice Bellandi buscou ludibriar a arbitragem e aproveitou o regulamento para forçar dois shidos, advertências por falta de combatividade, contra a brasileira. Mayra, no entanto, resistiu e conseguiu igualar as punições.

O combate terminou empatado no tempo normal e foi para o golden score. A italiana mudou a dinâmica nos golpes e complicou a brasileira. Bellandi teve um Waza-ari anulado, mas na sequência acertou outro e venceu a luta contra Mayra Aguiar.

Tricampeã mundial de judô, Mayra Aguiar conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021. No ciclo de Paris 2024, a judoca foi heptacampeã do Pan-Americano de judô, em 2022, e chegou a assumir o segundo lugar do ranking mundial.