Daniel Wiffen venceu a medalha de ouro nos 800 metros livre nesta terça-feira (30)François-Xavier MARIT / AFP

Publicado 31/07/2024 20:45 | Atualizado 31/07/2024 20:46

O irlandês Daniel Wiffen, de 23 anos, conquistou a medalha de ouro nos 800 metros livre nesta terça-feira (30), a primeira da história do seu país na modalidade em Olimpíadas, e ainda quebrou o recorde olímpico, com 7m38s19. No entanto, uma informação que chamou atenção sobre o atleta nas redes sociais é que ele já participou da aclamada série "Game of Thrones".

"Eu realmente não sabia nada sobre 'Game of Thrones' quando era mais jovem. Meus pais não me deixaram assistir, mas acho que meu pai assistia o tempo todo, e então minha irmã Elizabeth conseguiu um papel muito bom, ela era uma das filhas Frey (Neyela Frey)", afirmou, em entrevista ao site oficial das Olimpíadas. O episódio em questão foi "As Chuvas de Castamere", um dos mais bem avaliados da produção, lançado em 2 de junho de 2013, mas gravado em 2011, quando o agora nadador tinha 10 anos.

Wiffen disse que sua participação foi em outro episódio icônico da produção. "Ela (Elizabeth) foi, fez sua parte e acabamos também na cena do Casamento Vermelho, ao fundo, o que foi muito legal (...) Na nossa cena estávamos na sala, sentados nos últimos degraus, quando os Stark entraram", disse.

Daniel não descartou a possibilidade de voltar a atuar e mencionou a série que se passa no mesmo universo de "Game of Thrones", mas que conta sobre acontecimentos anteriores. "Se aparecer alguma coisa que eu goste, por exemplo, House of the Dragons, se eu receber uma oferta para um papel nesta série, provavelmente encontraria tempo para fazer", concluiu.