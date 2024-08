Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina de futebol, durante partida contra a Espanha nesta quarta-feira (31) - Philippe LOPEZ / AFP

Publicado 31/07/2024 19:01 | Atualizado 31/07/2024 19:03

Mesmo após perder para a Espanha por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), o Brasil avançou de fase no futebol feminino das Olimpíadas ao terminar na terceira posição do grupo C e está nas quartas de final. A adversária será a França, anfitriã dos Jogos e primeira colocada do grupo A. O duelo acontecerá no próximo sábado (3), às 16h (horário de Brasília).

O time de Arthur Elias avançou na competição por causa da derrota da Austrália para os Estados Unidos por 2 a 1. As australianas ficaram na terceira posição do grupo B, com um saldo de gols pior que as brasileiras. A Zâmbia, que também tinha chances de conseguir a vaga como terceira colocada, foi goleada pela Alemanha por 4 a 1 e ficou de fora.

O Brasil nunca venceu a França no futebol feminino. São 12 partidas no total, com sete derrotas e cinco empates. Em confrontos eliminatórios recentes, as seleções se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo 2019 e na fase de grupos da Copa do Mundo 2023.

Confira os outros jogos das quartas

Estados Unidos x Japão

Espanha x Colômbia

Canadá x Alemanha

Todas as partidas acontecerão neste sábado (3).