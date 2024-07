Brasil enfrentou a Espanha na última rodada da fase de grupos da Olimpíada de Paris - Philippe Lopez / AFP

Publicado 31/07/2024 14:15 | Atualizado 31/07/2024 16:41

França - O Brasil quase se complicou no torneio de futebol feminino da Olimpíada de Paris. Na tarde desta quarta-feira (31), jogando em Bordeaux, a Seleção não fez um bom jogo, sofreu com a expulsão da Rainha Marta ainda no primeiro tempo e foi derrotada por 2 a 0 pela Espanha, com gols de Athenea e Alexia Putellas.

Apesar da derrota, o Brasil foi beneficiado pela vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália por 2 a 1 e avançou às quartas de final. Agora, a Seleção aguarda para saber quem enfrentará na próxima fase. França, Canadá e Colômbia são os possíveis adversários.

A Espanha foi superior ao longo de todo primeiro tempo, mas foi o Brasil que quase abriu o placar. Com apenas 9 minutos, o time de Arthur Elias quase abriu o placar quando Ludmila invadiu a área pela direita e buscou o cruzamento para Kerolin. Ao fazer o corte, Laia Codina quase jogou para dentro do próprio gol, mas foi salva pela trave.

Depois disso, o Brasil não conseguiu mais ameaçar as campeãs mundiais e terminou o primeiro tempo sem conseguir finalizar. Do outro lado, a Espanha passou a ocupar mais o campo de atacante e ficou perto de abrir o placar, mas a Seleção foi salva pelas boas defesas da goleira Lorena e por Tarciane, que salvou uma bola em cima da linha. As espanholas também tiveram um gol anulado por impedimento de Patri.

No fim do primeiro tempo, a seleção brasileira sofreu um grande baque. Marta perdeu o tempo da bola e acertou um chute perto da cabeça de Olga Carmona. A camisa 10 levou o cartão vermelho e deixou o gramado aos prantos.

Apesar do golpe duro, o Brasil conseguiu melhorar no início do segundo tempo. Nos primeiros minutos, o time brasileiro chegou com perigo em descidas com Ludmila e Kerolin, mas a goleira Cata Coll manteve o placar zerado.

Após o calor do Brasil nos primeiros minutos, a Espanha voltou a assustar mais. Aos 22 minutos, Mariona Caldentey cruzou pelo lado esquerdo e Athenea aproveitou o corte mal feito pela defesa brasileira para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, a Espanha passou a jogar com mais tranquilidade e quase ampliou sua vantagem. Laia Codina e Olga Carmona tiveram as melhores chances, mas faltou capricho na finalização. Pelo lado do Brasil, com uma jogadora a menos, faltou força para tentar esboçar uma reação.

No último minuto, a craque Alexia Putellas, que iniciou a partida no banco, deu o ar da graça. A camisa 11 acertou um lindo chute de fora da área, sem chances de defesa para Lorena, e deu números finais ao placar.