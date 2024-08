Cassandre Beaugrand, Julie Derron e Beth Potter no pódio do triatlo feminino - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Cassandre Beaugrand, Julie Derron e Beth Potter no pódio do triatlo femininoAnne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 31/07/2024 20:31 | Atualizado 31/07/2024 21:02

França - Após alguns adiamentos por conta da qualidade da água do Sena, as provas do triatlo foram disputadas nesta quarta-feira (31). Mesmo em meio à polêmica envolvendo o local das provas, as três medalhistas do feminino defenderam a utilização do rio na competição, e garantiram que as águas estavam em condições.

"Pessoalmente, acho que a água estava boa. A coisa mais difícil para nós foi a correnteza enquanto nadávamos rio acima, mas conseguimos. Confio na organização do triatlo mundial. Adiaram a prova masculina até hoje para que pudéssemos nadar com segurança", disse Beth Potter, britânica medalhista de bronze.

"A natação correu bem durante a prova. Todos confiamos que as autoridades e os organizadores nos manterão seguros", acrescentou a suíça Julie Derron, medalha de prata.

"Seria uma pena não ter nadado no triatlo", concluiu a francesa Cassandre Beaugrand, campeã da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Representante do Brasil, Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes terminaram na 20ª e 25ª posições, respectivamente. No masculino, o lugar mais alto do pódio ficou com o britânico Alex Yee, seguido por Hayden Wilde, da Nova Zelândia, medalha de prata, e pelo francês Leo Bergere. Os brasileiros Miguel Hidalgo e Manoel Messias terminaram nas 10ª e 45ª colocações.