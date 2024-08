Gabi celebra ponto conquistado pelo Brasil na Olimpíada de Paris - Natalia Kolesnikova / AFP

Gabi celebra ponto conquistado pelo Brasil na Olimpíada de ParisNatalia Kolesnikova / AFP

Publicado 31/07/2024 19:34

Paris - Quarenta dias depois de ser eliminada nas semifinais da Liga das Nações no quinto set, a seleção brasileira feminina reencontra o Japão podendo se vingar e dificultar a situação das rivais nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Capitã nacional, a ponteira Gabi garantiu uma preparação forte para selar a vaga e deixar as asiáticas quase fora das quartas de final em embate agendado para esta quinta-feira (1).

"A gente sabe que é um jogo difícil, mas nosso time está preparado e focado. Depois daquela derrota na semifinal da Liga das Nações, nos preparamos bem, com muito estudo", contou a camisa 10.



"O mais importante é a nossa agressividade e atitude. E desde o começo. Temos que imprimir muito bem nosso saque, bloqueio e defesa, além do nosso jogo pelo meio, que será importante", explicou.

Nada, porém, de desprezar as japonesas, que necessitam de reação após largada com derrota por 3 a 1 para a Polônia. O Brasil ganhou do Quênia por 3 a 0 e confirmará a vaga em caso de novo triunfo. "Sabemos que precisamos estar muito bem preparadas e focadas. Buscamos isso. Vamos com gás total", garantiu a ponteira.O dia de treinamento que antecede ao duelo foi em clima festivo pelos 70 anos do técnico Zé Roberto, nesta quarta (31). E Gabi não escondeu que o melhor presente ao comandante seria uma vingança com triunfo diante das japonesas: "Dia muito especial. Fico feliz por celebrar com ele dentro da quadra, ao menos com um bolinho, e que venha a vitória contra o Japão para fechar com chave de ouro".