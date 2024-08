Gabriel Medina está nas quartas de final do surfe - Jerome BROUILLET / AFP

Publicado 31/07/2024 19:00

França - As disputas do surfe foram adiadas pelo segundo dia seguido nos Jogos Olímpicos de Paris. Segundo a organização, o mar de Teahupoo, no Taiti, onde a competição está sendo disputada, não apresentou boas condições novamente nesta quarta-feira (31). A decisão foi oficializada no fim da tarde.

A expectativa é de que as baterias voltem a acontecer na tarde desta quinta (1º). O evento será retomado com as oitavas de final entre as mulheres e, posteriormente, com as quartas de final entre os homens.

O Brasil ainda tem cinco representantes vivos na luta por medalhas. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb irá encarar a americana Caitlin Simmers nas oitavas de final, enquanto Luana Silva x Tainá Hinckel farão um duelo brasileiro.