Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira femininaPhilippe Lopez/ AFP

Publicado 31/07/2024 21:31

França - O técnico Arthur Elias concordou com a expulsão de Marta durante a derrota para a Espanha por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada dos Jogos Olímpicos de futebol feminino. O treinador enalteceu o desempenho da seleção brasileira e prometeu muito trabalho para conseguir uma vaga na semifinal da competição. Nas quartas, o Brasil irá enfrentar a anfitriã França.

"Com certeza todas as jogadoras que atuaram hoje cresceram na sua carreira, na sua experiência. A gente vai trabalhar muito para avançar pra semifinal e ter a Marta de volta. Ela teve um lance isolado, tem uma visão periférica muito boa, mas não viu. Achei que a expulsão foi justa porque a regra diz, mesmo que não seja intencional. E a gente lutou, acho que as coisas nunca são por acaso. Elas passaram a experiência de jogar sem a Marta, de uma forma organizada, comprometida e focada até o final", afirmou em coletiva de imprensa.

Ao comentar sobre a camisa 10, o técnico se referiu à expulsão da jogadora aos 50 minutos do primeiro tempo. Sem a principal estrela, a equipe ficou com dez atletas durante toda a segunda etapa, mas não teve um desempenho abaixo na visão do treinador. Ele considerou "justo" o cartão vermelho e defendeu Marta, que foi às lágrimas enquanto deixava o gramado.

"Tenho muito orgulho de como elas representaram a nossa camisa e o nosso país. São coisas de jogo. No final, Alexia Putellas acertou um chute muito bonito. Elas têm qualidade. Mas tivemos chance com Gabi Nunes. Soubemos jogar o jogo inteiro. Estou muito satisfeito. Um dos melhores jogos com a seleção brasileira", completou.

O treinador também elogiou o desempenho de Antônia, que se lesionou e ficou na partida até não aguentar mais. "É uma competição de caráter único. As atletas não jogam tantos jogos seguidos como aqui, sem descanso. Viagens longas. Antônia, que se entregou nos três jogos, obviamente teve uma situação no final do jogo. Mas Antônia foi muito guerreira", finalizou.