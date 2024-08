Tamires revelou que foi para o jogo contra a Espanha "medicada" - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 31/07/2024 18:40

"Não só as 11 em campo, mas também as reservas, as suplentes e a delegação, todos estão unidos por um só objetivo. Depois da classificação é um novo campeonato. Serão as quartas de final e mais uma vez vamos acreditar no nosso potencial e é isso que importa", disse.



A camisa 6, que sofreu um entorse de tornozelo contra a Nigéria, revelou também que foi para o duelo com a Espanha "medicada" no local.

"Tudo que a Seleção podia entregar todas nós entregamos. Eu não estava 100% por conta da entrada que tomei contra a Nigéria, estou sendo medicada, mas entrei em campo para tentar ajudar o Brasil e fiz o máximo que eu podia. Depois ainda tivemos a expulsão da Marta, que certamente não foi proposital, além da Antônia, que agora vamos checar o quão séria foi a lesão dela", disse.



Agora, a Amarelinha irá enfrentar a França, que terminou em primeiro no Grupo A, nas quartas de final do futebol feminino. A partida acontecerá no sábado (3), às 16h (de Brasília), em Nantes.