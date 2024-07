Brasil se garantiu no mata-mata da Olimpíada como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos - Philippe Lopez / AFP

Publicado 31/07/2024 16:10 | Atualizado 31/07/2024 16:14

Paris - O Brasil está classificado para as quartas de final do futebol feminino nos Jogos de Paris. Derrotada mais cedo por 2 a 0 para a Espanha , a Seleção contou com a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália, pelo mesmo placar, para garantir a vaga. Com isso, a equipe comandada por Arthur Elias está garantida no mata-mata da competição.

O triunfo das estadunidenses era um dos resultados que a seleção brasileira torcia para ainda ter chances de se classificar como um dos melhores terceiros colocados. No Grupo C, o Brasil terminou sua campanha com três pontos, ficando atrás de Espanha e Japão, com nove e seis, em primeiro e segundo, respectivamente.



Agora, a Amarelinha aguarda a disputa pelo primeiro lugar do Grupo A para saber quem irá enfrentar nas quartas. França, Colômbia e Canadá brigam pela liderança da chave.