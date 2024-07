Rafael Macedo perdeu medalha de bronze após sofrer punição polêmica - AFP

Publicado 31/07/2024 15:07 | Atualizado 31/07/2024 15:08

Rio - O técnico da seleção brasileira de judô, Antônio Carlos "Kiko" Pereira, reclamou do árbitro após o judoca Rafael Macedo perder o bronze por conta de uma penalização polêmica na categoria até 90kg, na luta contra o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, na tarde desta quarta-feira (31), na Arena Campo de Marte Tatame 1.

"É uma vergonha. Até agora não entendi. Alguém entendeu aí?", reclamou Kiko Pereira em entrevista à beira do tatame, logo após a luta.

Os dois competidores estavam pendurados na disputa, cada um com duas punições. O judoca brasileiro ia melhor e quase conseguiu derrubar o adversário em duas oportunidades. Entretanto, durante um combate de solo, o árbitro interrompeu o combate e deu mais uma punição a Macedo, sem sinalizar o motivo de sua decisão.

Algum tempo depois, o replay do lance apareceu no telão. Segundo a arbitragem, o brasileiro foi punido por, supostamente, colocar as pernas no pescoço do francês. Depois da punição que tirou o bronze, o judoca caiu no choro.

"Se está na regra, isso de lançar a cabeça, tudo bem. Mas não é uma punição comum. Não se vê isso. Ainda numa final, disputa de medalha. Ele estava melhor. O lance que definiu, ele ficou nas costas dele [adversário]", completou o treinador.

Com o terceiro shido, Rafael foi desclassificado e se despede da competição individual dos Jogos de Paris sem subir ao pódio. A Olimpíada, no entanto, ainda não acabou para o brasileiro, que ainda participará da competição por equipes.

"Não entendi a punição, mas acredito que os árbitros têm muitas câmeras, vão avaliar da melhor forma. Então, respeito a decisão deles. Saio tranquilo que fiz o meu melhor. Acredito que nas duas, principalmente na última, foi ponto, mas eles têm muitas câmeras. Podem ver detalhes que eu não vi no momento e a vitória foi dada para ele. Não sei [o que aconteceu], não tenho noção nenhuma, tecnológica. Acredito que tudo é ponto de vista", comentou o judoca.