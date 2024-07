Atletas do Flamengo conquistaram medalha inédita na ginástica artística por equipes - Divulgação / Flamengo

Atletas do Flamengo conquistaram medalha inédita na ginástica artística por equipes Divulgação / Flamengo

Publicado 31/07/2024 14:00

Rio - A histórica conquista do bronze na ginástica artística por equipes , nesta terça-feira (30), garantiu ao Flamengo mais quatro medalhas em sua coleção. Com o pódio das atletas Rubro-Negras Rebeca Andrade; Jade Barbosa; Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, o clube chegou a 28 medalhas conquistadas na história dos Jogos Olímpicos, sendo o segundo time carioca com mais conquistas, atrás do Vasco da Gama, que tem 40.

Na última edição, inclusive, Rebeca já tinha ajudado a adicionar uma medalha de ouro e uma de prata na coleção do clube. Isaquias Queiroz, na canoagem, também levou a honraria máxima dos Jogos de Tóquio. A primeira medalha olímpica do Flamengo foi em Londres, na Inglaterra, na edição de 1948, com Affonso Évora e Zenny de Azevedo conquistando o bronze no basquete.

Um dos clubes do Rio que mais investe nos esportes olímpicos, o Flamengo também faturou medalhas na natação em Londres 2012, com Cesar Cielo, e Sydney 2000, na Austrália, com Fernando Scherer. Esta última edição rendeu, ainda, duas pratas no vôlei, com Leila Barros e Virna Dia.

Carro chefe do clube, o futebol, no entanto, não rende medalhas desde 1996. Nos Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, o lateral Zé Maria, o meia Sávio e o centroavante Bebeto subiram ao pódio após terminarem em terceiro lugar com a seleção brasileira. Desde então, nenhum jogador Rubro-Negro conseguiu tal feito.

Clube carioca com mais conquistas olímpicas, o Vasco soma 40 medalhas em sua história. A primeira honraria foi conquistada nos Jogos de Londres, em 1948, com Alfredo da Motta conseguindo o bronze no basquete. A segunda medalha aconteceu em Melbourne, Austrália, em 1956, com Adhemar Ferreira ganhando o ouro no atletismo.

Depois de anos sem ver um atleta cruzmaltino subir ao pódio, a seca do clube acabou em 1988, nas Olimpíadas de Seoul, na Coreia do Sul. Na ocasião, o Vasco ganhou logo três medalhas no futebol. Os meias Geovani e Mazinho, e o atacante Romário foram vice-campeões e garantiram a prata.

O auge olímpico do clube aconteceu em 2000, quando o então presidente Eurico Miranda (1944-2019) buscava investir nos esportes olímpicos. Ao todo, foram 29 medalhas conquistadas em diversas modalidades, como atletismo; basquete; natação; hipismo; vôlei; vôlei de praia e vela.

A última medalha olímpica do clube foi na edição passada das Olimpíadas, em Tóquio, que aconteceu em 2021. Na ocasião, o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça conquistaram o ouro no futebol, modalidade que também garantiu medalhas na edição do Rio 2016 e Londres 2012.

Fechando o pódio de conquistas olímpicas vem o Fluminense, com 14 medalhas. As quatro primeiras delas vieram nos Jogos de Antuérpia, na Bélgica, em 1920, no tiro esportivo. Atuando por duas categorias, Guilherme Paraense levou um ouro e um bronze, enquanto Afrânio da Costa garantiu uma prata e um bronze.

As últimas medalhas conquistadas por atletas tricolores aconteceram no futebol. Na última edição dos Jogos, em Tóquio, 2021, o zagueiro Nino conquistou o ouro. Em Pequim, na China, em 2008, foi a vez de Thiago Neves e Thiago Silva subirem ao pódio com o terceiro lugar. Já em Seul, em 1988, o zagueiro Ricardo Gomes levou a prata.

A última medalha conquistada pelo tricolor sem ser no futebol foi em 1984, quando Badalhoca, Bernard e Bernardinho foram vice-campeões no vôlei, levando a prata nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com apenas uma medalha conquistada em sua história, o Botafogo quase conquistou duas honrarias na canoagem slalom. No sábado (27), a canoísta Ana Sátila passou muito perto do pódio no caiaque individual (K1) , ficando em quarto lugar.



Já nesta quarta-feira (31), ela chegou à final da canoa individual (C1) e acabou novamente batendo na trave e quase fez história na modalidade, ao subir em um pódio inédito. Sátila, no entanto, terminou na quinta colocação.

A única medalha olímpica que o Botafogo ostenta foi em na edição de Tóquio, em 1964, Na ocasião, o atleta Sérgio Macarrão acabou conquistando o bronze com a seleção brasileira de basquete.