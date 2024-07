Brasil foi medalha de bronze por equipes na ginástica em Paris - Lionel Bonaventure / AFP

Publicado 31/07/2024 12:48 | Atualizado 31/07/2024 12:52

fazerem história em Paris com a primeira medalha por equipes da ginástica brasileira, as atletas brasileiras tiveram uma grande alavancada em suas redes sociais. Juntas, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane dos Santos, Jade Barbosa e Júlia Soares somaram mais de 5 milhões de novos seguidores desde o início das Olimpíadas. França - Após, as atletas brasileiras tiveram uma grande alavancada em suas redes sociais. Juntas, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane dos Santos, Jade Barbosa e Júlia Soares somaram mais de 5 milhões de novos seguidores desde o início das Olimpíadas.

O maior crescimento foi de Julia Santos. A caçula da equipe, de apenas 18 anos, saltou de 56 mil seguidores para 1,5 milhão. Outra que também deu um salto em sua rede social foi Lorrane Oliveira. Desde que chegou a Paris, a carioca deu um salto de 146 mil para 1,1 milhão.

Principal nome do time, Rebeca Andrade já bombava no Instagram com 2,7 milhões de seguidores. Nesta Olimpíada, ela ultrapassou a marca dos 4,1 milhões.