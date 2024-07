Luiz 'Bolinha' Oliveira perde para estadunidense e cai nas oitavas do boxe nos Jogos de Paris - AFP

Luiz 'Bolinha' Oliveira perde para estadunidense e cai nas oitavas do boxe nos Jogos de Paris AFP

Publicado 31/07/2024 11:41 | Atualizado 31/07/2024 11:52

Rio - O brasileiro Luiz "Bolinha" Oliveira foi eliminado pelo estadunidense Jahmal Harvey nas oitavas de final da categoria até 57kg do boxe na Olimpíada de Paris, nesta quarta-feira (31), na Arena do Norte de Paris. Depois de levar os dois primeiros rounds, o brasileiro acabou derrotado por decisão dividida entre os juízes, após uma superioridade de seu adversário no último assalto.

Em um primeiro round equilibrado, o brasileiro acabou levando a melhor. Bolinha começou a luta buscando os ataques e acabou sendo mais efetivo que seu adversário. Com golpes buscando a linha de cintura, o brasileiro acabou levando a melhor na pontuação dos juízes. Com três árbitros votando a favor, Bolinha levou o primeiro round.

No segundo assalto Jahmal começou mais agressivo. O estadunidense buscava manter a distância para beneficiar sua estratégia e aplicou muitos cruzados na linha do rosto de Bolinha, que conseguiu realizar boas esquivas. Um pouco mais passivo durante a luta, Bolinha decidiu atacar nos últimos 30 segundos do round e acertou alguns cruzados, garantindo mais uma vitória por 3 a 2 no voto os juízes.

No último assalto o estadunidense veio para o tudo ou nada. Até meio afobado, Jahmal foi agressivo nos golpes em busca de reverter a pontuação. Em uma luta tecnicamente fraca, o estadunidense agarrou o brasileiro por diversas vezes.

Com uma estratégia de manter distância do oponente para aproveitar os contragolpes, o brasileiro acabou sendo um pouco mais passivo e isso influenciou o voto dos juízes, que em uma decisão polêmica, quatro deles apontaram vitória para Jahmal Harvey. Ao todo, o estadunidense venceu por 29 a 28.

A fase de quartas de final da categoria até 57kg acontece nesta quinta-feira (1), a partir das 10h30 (de Brasília), na Arena do Norte de Paris.