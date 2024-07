Gabriel Medina busca a primeira medalha olímpica da carreira - Ed Sloane / POOL / AFP

Gabriel Medina busca a primeira medalha olímpica da carreiraEd Sloane / POOL / AFP

Publicado 31/07/2024 09:13

Paris - O surfista Pedro Scooby fez uma denúncia contra um dos juízes do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O especialista de ondas gigantes, que participa da cobertura da modalidade pelo canal "CazéTV", expôs um encontro entre o jurado australiano Ben Lowey com Ethan Ewing, competidor do mesmo país e que pode aparecer no caminho dos brasileiros Gabriel Medina e João Chianca na semifinal.

Pedro Scooby relembrou que Ben Lowey foi o jurado responsável por prejudicar Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Medina foi eliminado pelo japonês Kanoa Igarashi na semifinal e, depois, perdeu para o australiano Owen Wright na disputa pela medalha de bronze. Nas duas ocasiões, o jurado Ben Lowey deu notas baixas para o brasileiro e notas altas para os adversários em manobras semelhantes.

"Lá em Tóquio, um juiz (Ben Lowey) deu as notas mais altas para os adversários do Medina e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal para o Comitê Olímpico Internacional, e não fizeram nada. Este cara está aqui (em Teahupoo, no Taiti), de novo. Hoje, eu recebi uma foto dele abraçado com Ethan (Ewing), que é o cara se passar, e o Medina também passar, eles podem se enfrentar", disse.

Na época, Medina ficou irritado com a avaliação dos jurados. O brasileiro, que havia conquistado o terceiro título mundial de surfe no mesmo ano, ficou frustrado com a perda da medalha e entrou em depressão. Ele ficou quase dois anos sem vencer uma etapa do Circuito Mundial, até encerrar o jejum em Margaret River, na Austrália, em 2023. Neste ano, garantiu a vaga nos Jogos de Paris após vencer o ISA Games.

"Os dois são australianos: o Ben Lowey (juiz) e o Ethan Ewing (surfista). Nesta reclamação, foi mostrada a estatística das baterias e como ele prejudicou o Gabriel (Medina). Aqui nas Olimpíadas, você consegue ver (as notas e nome de cada juiz). Na WSL, você não consegue ver, só se vê a bandeira do juiz, mas não o nome de quem deu as notas", completou Pedro Scooby.

Denúncia gera revolta nas redes sociais

Pedro Scooby publicou a foto do juíz australiano ao lado do surfista Ethan Ewing em Teahupo'o, no Taiti. A denúncia gerou uma revolta nas redes sociais, e a hashtag "OutJudge4", em referência ao número de Ben Lowey na bancada dos jurados, foi um dos assuntos mais comentados no "X", antigo "Twitter". A organização do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ainda não se pronunciou sobre o tema.

Gabriel Medina enfrenta João Chianca nas quartas de final. O vencedor enfrenta o classificado do duelo australiano entre Jack Robinson e Ethan Ewing. Por conta da falta de condições do mar, o surfe deve ganhar folga pelo segundo dia consecutiva nos Jogos Olímpicos de 2024. A expectativa é que a competição seja retomada nesta quinta-feira (1), com as oitavas de final do feminino.