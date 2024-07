Miguel Hidalgo conquistou o melhor resultado da história do Brasil no triatlo masculino em Olimpíadas - Divulgação/COB

Publicado 31/07/2024 07:49

Paris - Miguel Hidalgo fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O triatleta terminou o triatlo em décimo lugar, nesta quarta-feira (31), na capital francesa, e estabeleceu o melhor resultado da história do Brasil na modalidade nas Olimpíadas. Manoel Messias terminou em 45º lugar.

Desde o início da prova, Miguel Hidalgo impôs um ritmo forte. Ele terminou a natação em 20min57 e entre os 25 melhores. Durante o ciclismo, o brasileiro ficou entre os dez melhores. O triatleta saltou para o quinto lugar, sua melhor posição na prova, durante a corrida, e terminou em décimo.

Miguel Hidalgo, de 24 anos, estabeleceu o melhor resultado da história do Brasil no triatlo em Olimpíadas. O brasileiro terminou a prova em 1h44min27s. Já Manoel Messias cruzou a linha de chegada em 45º lugar com o tempo de 1h45min55s.