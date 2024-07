Jogos Olímpicos de Paris - AFP

Jogos Olímpicos de ParisAFP

Publicado 31/07/2024 06:43 | Atualizado 31/07/2024 06:47

Rio - A sensitiva "Vó Bahiana" fez previsões exclusivas para o Jornal O Dia nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela acredita que o país deverá ter um desempenho inferior na competição, que obteve em suas participações em Tóquio e no Rio de Janeiro, quando chegou a casa de 20 e 21 medalhas.

"Vó Bahiana" fez suas previsões Divulgação

"Infelizmente as novidades não são muito boas para o Brasil. Vejo em maiores destaque o judô e a ginástica. Japão e a China vão se destacar, mas a China ficará em primeiro lugar. Brasil volta com 14 a 17 medalhas nas mãos, mas se as energias mudares podem trazer 23 medalhas, duas a mais do que nas outras olimpíadas", disse.



Vó Bahiana enxerga um futuro positivo para Rayssa Leal, após o fim da competição, e também aposta em uma medalha de ouro de Rebeca Andrade.

"A vida de Rayssa Leal tende a ser cada vez mais produtiva, ela representará muito o Brasil ainda e sairá vencedora. Vejo Rebeca Andrade ganhando medalha de ouro", disse.



Destaque:

Rebeca Andrade -Ginástica / Larissa Pimenta - Judô

William Lima - Judô /

Raissa Leal - Skate.