Vitoria Lopes chegou a figurar entre as dez melhores, mas caiu de bicicleta e perdeu posições no triatlo feminino - AFP

Publicado 31/07/2024 05:02 | Atualizado 31/07/2024 05:03

Paris - O Brasil terminou longe do pódio na prova do triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A brasileira Vitoria Lopes começou bem, mas caiu durante o circuito de bicicleta, perdeu posições e terminou em 25º lugar. Já Djenyfer Arnold teve o melhor desempenho do país e cruzou a linha de chegada na 20ª colocação.

O triatlo começou com a prova de natação. Após impor um ritmo forte na água, Vitoria Lopes seguiu para a prova de ciclismo na terceira colocação, enquanto Djenyfer Arnold era a 27ª colocada. Porém, a pista molhada resultou em diversas quedas, como da própria brasileira, teve a prova totalmente prejudicada.

Mais de 10 quedas foram contabilizadas durante o evento. Algumas triatletas precisaram abandonar. A brasileira Vitoria Lopes, que teve a prova prejudicada, prosseguiu, assim como a colombiana Carolina Velasquez.

A medalha de ouro do triatlo feminino ficou com a francesa Cassandre Beaugrand, enquanto a suíça Julie Derron ficou com a prata e a britânica Beth Potter completou o pódio e ficou com a medalha de bronze. Djnyfer terminou a prova em 20º lugar com 1h58min45s, enquanto Vitoria Lopes foi a 25ª com o tempo de 2h00min10s.