Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - CBF / Staff Images

Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira femininaCBF / Staff Images

Publicado 30/07/2024 22:35

França - A Seleção Feminina volta a campo nesta quarta-feira, 30, a partir das 12h (de Brasília), para enfrentar a Espanha no Estádio de Bordeaux, pela última rodada do Grupo C. O Brasil ocupa a terceira colocação e assegura a classificação para as quartas até mesmo com um empate. O técnico Arthur Elias, porém, não pensa em jogar com o manual debaixo do braço.

"Vamos jogar para tentar vencer a Espanha, porque, quem joga para empatar fica mais perto de perder. Não queremos depender de outros resultados", disse Arthur Elias, à CBF TV.

A seleção brasileira feminina estreou na Olimpíada com vitória sobre a Nigéria por 1 a 0. Na segunda rodada, levou dois gols nos acréscimos e perdeu de virada para o Japão por 2 a 1.



"A equipe não administrou como devia o final do jogo contra o Japão, mas também teve vários pontos positivos. Mostrou evolução com relação à partida anterior, a Jheniffer fez seu primeiro gol numa olimpíada, assim como a Gabi Nunes no confronto com a Nigéria, e, além disso, a maioria das nossas atletas já fez nesses dois jogos a estreia nas Olimpíadas", pontuou.

No futebol feminino, avançam as duas primeiras seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas. No momento, o Grupo C está da seguinte forma:

1) Espanha - 6 pontos

2) Japão - 3 pontos

3) Brasil - 3 pontos

4) Nigéria - nenhum ponto