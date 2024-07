Brasil conquistou o bronze na disputa por equipes da ginástica e fez história - Paul Ellis / AFP

Publicado 30/07/2024 19:11

França - O Brasil viveu um dia inesquecível na Olimpíada de Paris nesta terça-feira (30). Pela primeira vez na história, o país conquistou uma medalha por equipes na ginástica com o bronze de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Julia Soares. Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano, no tiro com arco, Hugo Calderano, no tênis de mesa, e as mulheres do vôlei de praia também conquistaram boas vitórias. Confira o resumo do dia na galeria abaixo!