Brasil foi medalha de bronze por equipes na ginástica em ParisLionel Bonaventure / AFP

Publicado 30/07/2024 18:02

medalha de bronze inédita conquistada pelas mulheres do Brasil na disputa por equipes da ginástica artística, na tarde desta terça-feira (30), fez com que o número de atletas brasileiros que subiram ao pódio olímpico no esporte dobrasse. Ao chegar em Paris, o país contava apenas com Arthur Zanetti, Diego Hypolito, Arthur Nory e Rebeca Andrade como medalhistas. Agora, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira se juntam ao time. França - A, na tarde desta terça-feira (30), fez com que o número de atletas brasileiros que subiram ao pódio olímpico no esporte dobrasse. Ao chegar em Paris, o país contava apenas com Arthur Zanetti, Diego Hypolito, Arthur Nory e Rebeca Andrade como medalhistas. Agora, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira se juntam ao time.

Com o bronze desta terça, o Brasil já faturou sete medalhas na ginástica artística na história das Olimpíadas. A primeira veio nos Jogos de Londres, em 2012, com Arthur Zanetti nas argolas. Quatro anos depois, no Rio, ele ficou com a prata na mesma prova. Também na capital carioca, Diego Hypolito foi prata e Arthur Nory conquistou o bronze no solo. As outras duas medalhas foram conquistadas por Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio: ouro no salto e prata no individual geral.

Vale lembrar que o Brasil ainda tem boas chances de aumentar seu número de medalhas nesta edição das Olimpíadas. Rebeca Andrade ainda disputará outras quatro finais, enquanto Flávia Saraiva está na decisão do individual geral e Julia Soares disputará a medalha na trave.

A medalha das mulheres da ginástica é a quarta conquistada pelo Brasil nos Jogos de Paris. Antes, o país foi ao pódio com a prata de Willian Lima e o bronze de Larissa Pimenta, no judô, e o terceiro lugar de Rayssa Leal, no skate.