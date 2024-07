Tatiana Chagas (vermelho) perdeu para a sul-coreana Ae-ji Im no boxe até 54kg - Mohd Rasfan/AFP

Publicado 30/07/2024 17:04

França - A brasileira Tatiana Chagas, de 30 anos, não conseguiu avançar às quartas de final do boxe feminino na categoria até 54kg nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta terça-feira (30). Em luta complicada e marcada por pouco encaixe de golpes, a sul-coreana Ae-ji Im venceu por pontos pelo placar de 4 a 1.

No primeiro round, Ae-ji Im acertou melhor sequência de golpes e pouco foi golpeada por Tati, que encontrou dificuldade em entrar no raio de ação da adversária. Com uma luta muito próxima, de muito contato, os juízes fecharam em 4 a 1 para a sul-coreana com 10 a 9.



Era necessário acelerar mais a luta e mostrar mais boxe. No entanto, Im seguiu mostrando melhor desempenho e chegou a acertar dois cruzados na brasileira, que não se abalou, mas ficou por um nocaute para conseguir ir às quartas. O placar foi o mesmo dos primeiros três minutos.



No último e decisivo round, na base do "tudo ou nada", Tatiana Chagas começou melhor, aplicou dois jabs na sul-coreana, mas viu uma luta que não favoreceu. Sem o encaixe necessário e com a velocidade da adversária, a brasileira caiu em sua primeira olimpíada aos 30 anos.



O último placar foi novamente de 4 a 1 para Ae-ji Im, que fechou a luta com 30 a 27, 30 a 27, 30 a 27, 30 a 27 e 27 a 30 (o quinto juiz considerou vitória da brasileira, mas foi voto vencido).