Brasil foi bronze na disputa por equipes da ginástica feminina em ParisLionel Bonaventure / AFP

Publicado 30/07/2024 16:38 | Atualizado 30/07/2024 19:16

conquista da medalha inédita na disputa por equipes. O bronze de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Julia Soares é fruto do trabalho de várias gerações do esporte, como elas fizeram questão de ressaltar logo após subirem ao pódio. França - A ginástica brasileira viveu uma tarde histórica nesta terça-feira (30) com a. O bronze de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Julia Soares é fruto do trabalho de várias gerações do esporte, como elas fizeram questão de ressaltar logo após subirem ao pódio.

"Ficamos muito felizes pelo que conseguimos fazer hoje. Aconteceram várias coisas difíceis na competição, mas a gente treinou para cada situação. Isso faz uma equipe, isso faz uma família. Eu tenho muito orgulho do que construímos durante esse período. Hoje a gente colhe o resultado de muitas gerações. É até difícil acreditar. A gente trabalhou muito duro. Dia após dia. Poucas pessoas vão saber quão duro foi", disse a experiente Jade Barbosa, que conquistou sua primeira medalha olímpica aos 33 anos e faz parte da equipe brasileira desde os 13.

A conquista do Brasil foi com emoção. O lugar no pódio só foi garantido no último salto, realizado com maestria por Rebeca Andrade, que comandou o time rumo ao pódio.



"Eu tava um pouco nervosa. Estava muito cansada do solo. Confiança no trabalho não tem o que discutir. Fui lá e respirei. Foi disso que tirei o 15.100", disse a paulista, que é candidata a mais medalhas em Paris.

O nervosismo também estava presente na apresentação de Lorrane Oliveira, que teve a responsabilidade de abrir a competição nas assimétricas. Porém, a atleta conseguiu se superar.

"Estava um pouco mais nervosa hoje. Mas confiante no que poderia fazer. Quase não peguei na largada (risos), mas continuei. Lutei até o final também. Não foi a melhor série, mas lutamos até o final", celebrou.

Ao lado do Brasil no pódio, subiram a Itália, que levou a prata, e os Estados Unidos, de Simone Biles, que garantiram a medalha de ouro.