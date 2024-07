Gustavo Bala Loka nos Jogos Olímpicos de Paris - Odd Andersen / AFP

Publicado 30/07/2024 18:42 | Atualizado 30/07/2024 18:45

França - O brasileiro Gustavo Bala Loka brilhou nesta terça-feira, 30, em Paris, e garantiu vaga na final do Ciclismo BMX estilo livre dos Jogos Olímpicos. O feito e o apelido do atleta, de apenas 21 anos, repercutiram entre os torcedores nas redes sociais. "Bala Loka" surgiu por causa de um acidente que ele sofreu.

Gustavo pedalou forte para saltar uma rampa, perdeu o controle e caiu no chão. Ele, inclusive, chegou a ficar inconsciente. Ao acordar, escutou um amigo usar a expressão.

"Acordei no carro do meu pai com ele jogando água em mim. Lembro do Overall (um amigo) falando bala, o bala louca. E ficou para sempre", revelou Gustavo, numa entrevista ao Esporte Espetacular.

Gustavo Bala Loka foi à final do ciclismo BMX estilo livre AFP

Gustavo Oliveira, conhecido como Bala Loka, foi medalhista de bronze no ciclismo BMX estilo livre dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado. Ele também conquistou a mesma medalha no Campeonato Pan-Americano de Lima 2022 e Assunção 2023, além dos Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022.

Em 2023, ele foi indicado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) ao prêmio de melhor do país na modalidade no Prêmio Brasil Olímpico. Além disso, se tornou o primeiro brasileiro a disputar os Jogos Olímpicos na categoria BMX estilo livre masculino. Atualmente, Gustavo é o oitavo do ranking mundial.

Agenda

A final do Ciclismo BMX estilo livre acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 9h44 (de Brasília). Bala Loka será o segundo ciclista a fazer as voltas.