Gustavo Bala Loka foi à final do ciclismo BMX estilo livre - AFP

Publicado 30/07/2024 11:33 | Atualizado 30/07/2024 11:43

Paris - Gustavo Bala Loka vai disputar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O ciclista, de 21 anos, conseguiu uma pontuação média de 85.79 pontos, ficou entre os nove melhores e garantiu vaga na final do Ciclismo BMX estilo livre, nesta terça-feira (30), na Arena Le Concorde, no parque urbano no coração da capital francesa.

O ciclista brasileiro deu duas corridas de altíssimo nível para se garantir na decisão. Na primeira, fez 85.51 pontos e obteve a oitava melhor pontuação. Já na segunda, somou 86.07 e foi o quinto melhor. No geral, terminou em quinto lugar e entre os nove finalistas. Os americanos Marcus Christopher e Justin Dowell lideraram as parciais.

Gustavo Oliveira, conhecido como Bala Loka, foi medalhista de bronze no ciclismo BMX estilo livre dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado. Ele também conquistou a mesma medalha no Campeonato Pan-Americano de Lima 2022 e Assunção 2023, além dos Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022.

Em 2023, Gustavo Oliveira foi indicado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) ao prêmio de melhor do país na modalidade no Prêmio Brasil Olímpico. Ele se tornou o primeiro brasileiro a disputar os Jogos Olímpicos na categoria BMX estilo livre masculino. Atualmente ele é o oitavo do ranking mundial.