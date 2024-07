Onda em Teahupo'o, no Taiti, onde é disputado o surfe nos Jogos Olímpicos de Paris - Ed Sloane / POOL / AFP

Publicado 30/07/2024 10:24 | Atualizado 30/07/2024 11:49

Paris - A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 adiou a disputa das oitavas de final feminino e as quartas do masculino nesta terça-feira (30), em Teahupo'o, no Taiti, por falta de condições do mar. A direção da competição realizará um novo chamado às 00h45 (de Brasília), do dia 31.

A competição será retomada a partir das oitavas de final do feminino. Três brasileiras estão na disputa, mas pelo menos uma dará adeus, já que Luana Silva e Tainá Hinckel se enfrentam por uma vaga nas quartas. Já Tati Weston-Webb terá uma dura missão contra a americana Caitlin Simmers.

Já no masculino, apenas Filipe Toledo se despediu da competição nas oitavas de final. Na próxima fase, Gabriel Medina e João Chianca se enfrentam por uma vaga na semifinal e encaram o vencedor do duelo australiano entre Jack Robinson e Ethan Ewing.