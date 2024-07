Marcus D'Almeida é o atual líder do ranking mundial de tiro com arco - AFP

Marcus D'Almeida é o atual líder do ranking mundial de tiro com arcoAFP

Publicado 30/07/2024 09:45 | Atualizado 30/07/2024 11:45

Paris - Marcus D'Almeida fez história mais uma vez. O arqueiro brasileiro, de 26 anos, venceu o japonês Fumiya Sato por 6 a 0, nesta terça-feira (30), na Esplanade des Invalides, no centro da capital francesa, e chegou às oitavas de final do tiro com arco em Olimpíadas pela segunda vez, sendo o único a alcançar esse feito no país.

No primeiro set, Marcus D'Almeida venceu por 29 a 25, acertando duas vezes no 10, enquanto o japonês deslizou com notas 7 e 8. No segundo set, o arqueiro brasileiro repetiu 29 pontos com duas notas 10 nas duas primeiras flechas e venceu por 29 a 28. Fumiya Sato reagiu no terceiro set com três notas 10, mas Marcus empatou a parcial e cada um levou um ponto. Por fim, venceu o último por 28 a 26.

Marcus D'Almeida disputa os Jogos Olímpicos pela terceira vez na carreira. Ele foi eliminado na primeira fase no Rio 2016 e nas oitavas de final em Tóquio 2021, sendo este o melhor resultado de um brasileiro no tiro com arco na história das Olimpíadas. O arqueiro foi campeão mundial da modalidade no ano passado, além de se tornar o primeiro do país a assumir a liderança do ranking mundial.