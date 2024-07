Ygor Coelho foi derrotado novamente - AFP

Publicado 30/07/2024 11:02 | Atualizado 30/07/2024 11:24

França - Derrotado na estreia para o japonês Kodai Naraoka, o brasileiro Ygor Coelho, de 27 anos, foi derrotado novamente nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta do badminton foi superado pelo sul-coreano Jeon Hyuk-jin por 2 sets a 0, e está eliminado da competição.

Diferente do primeiro jogo, quando vendeu caro sua derrota para o número cinco do mundo, Ygor Coelho começou mal contra Jeon Hyuk-jin. Ele foi batido no primeiro set por 12/21. No segundo, o brasileiro ensaiou uma reação, mas não suficiente. no final o sul-coreano venceu por 21/19.



A participação do atleta foi a sua terceira em Jogos Olímpicos. Ele esteve presente no Rio, em 2016, e em Tóquio, em 2021. Na carreira, Ygor Coelho tem entre os principais títulos a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019.