Thiago Monteiro e Thiago WildGreen Filmes/CBT

Publicado 30/07/2024 10:26 | Atualizado 30/07/2024 10:43

França - O Brasil sofreu mais um revés no tênis em Paris-2024. Nesta terça-feira, Thiago Monteiro e Thiago Wild foram eliminados pelos favoritos americanos Austin Krajicek e Ram Rajeev por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h48min de partida Eles se despediram nas oitavas de final das duplas nos Jogos Olímpicos.

Com o resultado, o Brasil conta agora somente com as duplas femininas ainda vivas em Paris-2024. Foi justamente nesta chave que o País conquistou sua primeira medalha olímpica na história da modalidade nos Jogos de Tóquio, em 2021, com Luisa Stefani e Laura Pigossi. Desta vez, Luisa forma dupla com Beatriz Haddad Maia.

Nas chaves de simples, Monteiro, Wild e Laura foram eliminados logo em suas estreias. Bia venceu a primeira, mas foi derrotada na segunda rodada, na segunda-feira. Nas duplas, ela e Luisa venceram a primeira, também na segunda.

Contra a dupla cabeça de chave número quatro, Wild e Monteiro começaram bem e fizeram um duelo equilibrado até a reta final do primeiro set. Foi quando os brasileiros foram para o saque, para empatar o placar, mas Monteiro cometeu dupla falta no set point, deixando os americanos liderando a partida.



A falha no momento decisivo do set inicial abalou a dupla brasileira, que iniciou em ritmo mais lento a segunda parcial. Eles acabaram sofrendo a quebra de saque no segundo game. Krajicek e Rajeev abriram 3/0. Porém, Monteiro e Wild reagiram e empataram em 4/4. A disputa foi decidida no tie-break, quando os americanos foram soberanos do começo ao fim.