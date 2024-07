Ana Luiza Caetano eliminou malaia Syaqiera Mashayikh e foi às quartas do tiro com arco - AFP

Ana Luiza Caetano eliminou malaia Syaqiera Mashayikh e foi às quartas do tiro com arcoAFP

Publicado 30/07/2024 08:44

Paris - Ana Luiza Caetano fez história em sua primeira experiência olímpica. A carioca, de 21 anos, venceu a malaia Syaqiera Mashayikh por 6 a 5, nesta terça-feira (30), na Esplanade des Invalides, em Paris, e se tornou a primeira brasileira a chegar às oitavas de final do tiro com arco nos Jogos Olímpicos.

No tiro com arco, os atletas disputam três sets com três flechas cada. O vencedor do somatório leva dois pontos pela vitória no set. O duelo começou equilibrado com empates nas duas primeiras parciais por 27 a 27 e, depois, 28 a 28. Já no terceiro set, Syaqiera Mashayikh venceu por 28 a 24.

No terceiro set, o equilíbrio permaneceu e o placar terminou empatado por 27 a 27. Syaqiera Mashayikh tinha a oportunidade de definir o duelo no quarto set, mas foi derrotada por Ana Luiza por 29 a 24, com direito a duas notas máximas. Na flecha de ouro, a carioca acertou o 10 para vencer.