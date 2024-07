Duda e Ana Patrícia venceram Liliana Fernández e Paula Soria, da Espanha - Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 30/07/2024 16:45

França - Dupla número um do ranking feminino, Duda e Ana Patrícia venceram a segunda no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris e garantiram a classificação para a fase de mata-mata. As brasileiras, favoritas à medalha na competição, fecharam em 2 a 0 contra as espanholas Liliana Fernández e Paula Soria. As parciais foram de 21 a 12 e 21 x 13.

No primeiro set, Duda e Ana sobraram com um saque mais forçado e quebrando o passe das espanholas. Ana Patrícia, com seu alcance, não encontrou dificuldade e achou bons lobbys na quadra adversária, além de diagonais com potência.O principal no duelo com as europeias foi a variação de ataques e uma defesa muito bem equilibrada. Duda conseguiu colocar boas bolas para o alto, fazendo com que a companheira aproveitasse os contra-ataques.Já no segundo set, funcionou muito bem o bloqueio da mineira Ana Patrícia. Com 1,94m, a jogadora usou toda sua envergadura para marcar principalmente o corredor, deixando em boas condições não só para a defesa de Duda - destaque da segunda parte do jogo - como para fechar a porta em Paula Soria.Duda e Ana Patrícia fecharam a fase de grupos nesta quinta-feira (1/8), às 15h, contra as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti.