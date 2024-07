Seleção brasileira masculina de basquete perdeu para a Alemanha pela Olimpíada - Sameer Al-Doumy / AFP

Publicado 30/07/2024 18:04

França - Não foi um bom dia para a seleção brasileira masculina de basquete no torneio dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta terça-feira (30), pela segunda rodada do Grupo B, o Brasil perdeu pelo placar de 86 a 73 para a Alemanha e se vê em cenário complicado na busca pela classificação.



Com o resultado, o Brasil precisa vencer o Japão na próxima sexta-feira (2/8) e ficar de olho em uma combinação de resultados em outros jogos para avançar como um dos melhores terceiros. Em uma conta mais simples, seria vencer os asiáticos pela maior diferença possível para reduzir seu saldo próprio, e torcer para que outros terceiros colocados tenham um saldo pior.



O jogo

Comandada por Aleksandar Petrovic, a seleção brasileira foi à quadra para uma difícil missão: aplicar bom nível de basquete diante dos atuais campeões mundiais. O cenário no primeiro quarto foi ruim, com os europeus vencendo por 22 a 10 mostrando alto volume principalmente no jogo de dentro e com sobras de Dennis Schroder, astro da NBA pelo Brooklyn Nets.



O segundo período, no entanto, veio com uma reviravolta interessante do Brasil. Apareceu o bom desempenho do perímetro com Gui Santos, Yago e Benite, uma defesa mais encaixada e a Seleção venceu por 30 a 18, ligando o alerta dos alemães. A partida foi para o intervalo empatada em 40 a 40.



No entanto, apareceu novamente o problema do terceiro quarto - assim como na derrota para a França. A Alemanha encontrou bom caminho para cestas fáceis em contra-ataque, explorando também os corredores no garrafão, e venceu por 20 a 11, abrindo novamente boa distância. Vale destacar que, de novo, Bruno Caboclo foi ejetado da partida pelo número de faltas. Foram cinco com apenas 13 minutos em quadra, prejudicando o estilo proposto por Petrovic.



O Brasil pagou o preço mais uma vez por conta da oscilação. O último período foi marcado por uma tentativa de pressão quadra, mas com baixa produtividade no ataque. A equipe sentiu o desfalque de Bruno Caboclo, teve de jogar com dois pivôs da posição quatro (Léo Meindl e Lucas Dias) e muito dependente da bola na mão do armador Vitor Benite - grande nome do lado brasileiro com 17 pontos ao lado de Yago, com 18. Nos 10 minutos finais, nova vitória parcial da Alemanha, desta vez por 26 a 22, com shows de Dennis Schroder e Franz Wagner, destaques com 20 e 17 somados, respectivamente.



Como perdeu por 78 a 66 para a anfitriã França na estreia, o Brasil correu no fim do jogo para tentar diminuir a diferença do placar, mas não conseguiu. Derrota com um ponto a mais em relação ao primeiro compromisso, e saldo de -25 pontos.